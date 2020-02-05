"Виправте російськомовну щелепу": лікарка з Києва задумала експеримент із українською мовою і підірвала мережу

У мережі спалахнула бурхлива дискусія довкола ідеї лікарки-стоматологині з Києва Ірини Козак-Кедич протягом тижня розмовляти з пацієнтами лише українською мовою.

Своєю ідеєю жінка поділилася на особистій сторінці у Facebook і справила фурор на користувачів. Так, її пост зібрав 8 400 лайків, 2 100 репостів і 7 300 коментарів.

"Вирішила провести експеримент. З наступного тижня робитиму вигляд, що не розумію "языка". Цікаво, скільки моїх пацієнтів перейде на державну мову, а скільки піде шукати іншого стоматолога", – написала стоматологиня.

Ірина Козак-Кедич Facebook Ірини Козак-Кедич

У коментарях під постом тут же почалося протистояння. Так, значна кількість українців підтримала лікарку і подякувала за таку принципову позицію. Однак знайшлися і ті, хто звинуватив її в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та навіть почав захищати ідеї "русского міра", а також ностальгувати за СРСР.

"Супер!!! Молодчинка", "Лікарка – молодець!!! Слава Нації!", "Я пишаюся вами. Нехай щастить! От би всі лікарі так", "Як же ковбасить "язичників". Бач, на улюблений мозоль наступила", "Повиправляйте їм російськомовну щелепу", "Дякую вам! Тільки так повинні робити! Бо не зникне "русскій мір", – пишуть ті, кому припала до душі ідея Козак-Кедич.

"Штангенциркуль вже придбали?", "Ось через таких у нас і війна в країні", "Прийду зробити до вас зубчик, всю дорогу найчистішою львівською солов'їною співатиму, а як дійде до оплати, ви мені гімн Радянського Союзу співати будете на камеру. Станете зіркою фейсютуба", "Хіба так можна, це дискримінація на порожньому місці. Вам просто подобається принижувати людей, визнайте це", "Фаріон у стоматології", – вибухнули гнівом затяті прихильники російської мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Козак-Кедич розповіла про водія маршрутного автобуса №529 у Києві (с. Бортничі – пр. Маяковського), який не звертав уваги на пасажирів, які розмовляли з ним російською мовою, і просив, щоб до нього зверталися тільки українською.

Водночас інший водій столичної маршрутки висадив жінку за прохання розмовляти українською мовою і обматюкав її. Інцидент трапився на вулиці Лісківській.

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