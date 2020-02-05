Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:07
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

"Виправте російськомовну щелепу": лікарка з Києва задумала експеримент із українською мовою і підірвала мережу

38.8т
Читати матеріал російською

У мережі спалахнула бурхлива дискусія довкола ідеї лікарки-стоматологині з Києва Ірини Козак-Кедич протягом тижня розмовляти з пацієнтами лише українською мовою.

Своєю ідеєю жінка поділилася на особистій сторінці у Facebook і справила фурор на користувачів. Так, її пост зібрав 8 400 лайків, 2 100 репостів і 7 300 коментарів.

"Вирішила провести експеримент. З наступного тижня робитиму вигляд, що не розумію "языка". Цікаво, скільки моїх пацієнтів перейде на державну мову, а скільки піде шукати іншого стоматолога", – написала стоматологиня.

Ірина Козак-Кедич

Ірина Козак-Кедич

Facebook Ірини Козак-Кедич

У коментарях під постом тут же почалося протистояння. Так, значна кількість українців підтримала лікарку і подякувала за таку принципову позицію. Однак знайшлися і ті, хто звинуватив її в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та навіть почав захищати ідеї "русского міра", а також ностальгувати за СРСР.

"Супер!!! Молодчинка", "Лікарка – молодець!!! Слава Нації!", "Я пишаюся вами. Нехай щастить! От би всі лікарі так", "Як же ковбасить "язичників". Бач, на улюблений мозоль наступила", "Повиправляйте їм російськомовну щелепу", "Дякую вам! Тільки так повинні робити! Бо не зникне "русскій мір", – пишуть ті, кому припала до душі ідея Козак-Кедич.

Новини
В Крыму обнаружена женщина с "русскоговорящей челюстью"

"Російськомовна щелепа": лікарка з Києва задумала експеримент з українською мовою

"Російськомовна щелепа": лікарка з Києва задумала експеримент з українською мовою

"Російськомовна щелепа": лікарка з Києва задумала експеримент з українською мовою

"Російськомовна щелепа": лікарка з Києва задумала експеримент з українською мовою

"Штангенциркуль вже придбали?", "Ось через таких у нас і війна в країні", "Прийду зробити до вас зубчик, всю дорогу найчистішою львівською солов'їною співатиму, а як дійде до оплати, ви мені гімн Радянського Союзу співати будете на камеру. Станете зіркою фейсютуба", "Хіба так можна, це дискримінація на порожньому місці. Вам просто подобається принижувати людей, визнайте це", "Фаріон у стоматології", – вибухнули гнівом затяті прихильники російської мови.

"Російськомовна щелепа": лікарка з Києва задумала експеримент з українською мовою

"Російськомовна щелепа": лікарка з Києва задумала експеримент з українською мовою

"Російськомовна щелепа": лікарка з Києва задумала експеримент з українською мовою

"Російськомовна щелепа": лікарка з Києва задумала експеримент з українською мовою

"Російськомовна щелепа": лікарка з Києва задумала експеримент з українською мовою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Мовний скандал
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
119
Коментарі
98
121
Смішно
274
Цікаво
57
Сумно
54
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гарев Игорь
Гарев Игорь
Та мне глыбок по барабану як вона поёть,. лишь бы зубы лечила качественно. А если шо, то я её на любом языке и мове так достану, .шо вона у мене наречие американськых индейцев вызубрит........
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Adams Eva
Adams Eva
Iрина я Вас кохаю,Ви молодець.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Умничка !!!! Гарна дівчінка
Показать комментарий полностью
Ответить
3
5
hunt andres
hunt andres
Чернышевап Алина, Тварь. В Европе уже бы лишилась лицензии.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги