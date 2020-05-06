Випаде місячна норма дощів: у Києві зробили штормове попередження

У Києві з вечора середи, 6 травня, і до ранку четверга, 7 травня, очікуються сильні дощі.

Таке штормове попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру. А пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" запевнила у готовності до такої ситуації (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за прогнозом синоптиків, у Києві у цей період йтимуть сильні дощі, а менш ніж за 12 годин може випасти від 15 до 49 мм опадів. А у "Київавтодорі" підкреслили, що це майже дорівнює місячній нормі.

У Києві випаде місячна норма дощів. Ілюстрація

"Щодня ми прочищаємо зливостоки від сміття. На місця, які можуть підтоплюватись, спецтехніка і бригади виїжджають заздалегідь до початку опадів. Уже зараз робота розпочалась біля станції метро "Лівобережна", – заявили у корпорації.

Комунальники запевнили, що мають 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. Але водночас вони попросили у разі виявлення місць підтоплень звертатись до цілодобової диспетчерської за телефоном: 284-74-19.

У Києві випаде місячна норма дощів. Прогноз синоптиків Скріншот

У Києві випаде місячна норма дощів. Комунальники готуються "Київавтодор"

У Києві випаде місячна норма дощів. Комунальники готуються "Київавтодор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та Київській області 4 травня розбушувалася гроза, почалася злива і сильні пориви вітру.

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