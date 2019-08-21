"Вінні-Пух застряг": у Києві вантажівка з фургоном врізалася в міст

У Києві вантажівка із фургоном врізалася у міст біля станції метро "Лівобережна" та застрягла під ним.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" й Facebook. У мережі розмістили відповідне фото.

"А це водій вантажівки, який хотів проскочити зі своїм "будинком" під шляхопроводом на "Лівобережці". Не вдалося", – йдеться у дописі.

У Києві вантажівка з фургоном врізалася в міст Киев Оперативный

Користувачі почали активно коментувати знімок та жартувати.

"І дах, і міст над головою. Практично", "Усе, корені пустив. Тепер тут жити і залишиться", "Як легко і дешево жити у своєму будинку в Києві!!", "І що, Вінні-Пух застряг? Габарити вантажу потрібно знати і на знаки дивитися", "Там постійно придурки рогами впираються, то екскаватор, то кран (підйомний. – Ред.), чудо-водії, яких треба позбавляти п/в (водійських прав. – Ред.) на місці", – написали вони.

Користувачі прокоментували фото Скіншот

Користувачі прокоментували фото Скіншот

Користувачі прокоментували фото Скіншот

Користувачі прокоментували фото Скіншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві 6 березня 2018 року під Повітрофлотським мостом у бік станції метро "Шулявська" застрягла вантажівка.

У столиці України 17 квітня того ж року на Великій кільцевій дорозі військовий тягач не зміг проїхати під шляхопроводом.

У Києві 21 червня 2018 року під мостом на вулиці Новокостянтинівській застрягла вантажівка.

Пізніше у місті водій вантажівки не розрахував розміри транспортного засобу і застряг під Шулявським шляхопроводом.

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