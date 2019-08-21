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"Вінні-Пух застряг": у Києві вантажівка з фургоном врізалася в міст

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У Києві вантажівка із фургоном врізалася у міст біля станції метро "Лівобережна" та застрягла під ним.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" й Facebook. У мережі розмістили відповідне фото.

"А це водій вантажівки, який хотів проскочити зі своїм "будинком" під шляхопроводом на "Лівобережці". Не вдалося", – йдеться у дописі.

У Києві вантажівка з фургоном врізалася в міст

У Києві вантажівка з фургоном врізалася в міст

Киев Оперативный

Користувачі почали активно коментувати знімок та жартувати.

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"І дах, і міст над головою. Практично", "Усе, корені пустив. Тепер тут жити і залишиться", "Як легко і дешево жити у своєму будинку в Києві!!", "І що, Вінні-Пух застряг? Габарити вантажу потрібно знати і на знаки дивитися", "Там постійно придурки рогами впираються, то екскаватор, то кран (підйомний. – Ред.), чудо-водії, яких треба позбавляти п/в (водійських прав. – Ред.) на місці", – написали вони.

Користувачі прокоментували фото

Користувачі прокоментували фото

Скіншот

Користувачі прокоментували фото

Користувачі прокоментували фото

Скіншот

Користувачі прокоментували фото

Користувачі прокоментували фото

Скіншот

Користувачі прокоментували фото

Користувачі прокоментували фото

Скіншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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