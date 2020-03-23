Використати підроблений квиток у транспорті Києва під час карантину не вдасться – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що скористатися підробленими квитками для проїзду у громадському транспорті, рух якого було обмежено на час карантину через коронавірус COVID-19, людям не вдасться.

Справа в тому, що пред'явити потрібно буде ще посвідчення, у якому вказане місце роботи. Про це він розповів під час брифінгу 23 березня, який транслювали на Youtube-каналі КМДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Для тих, хто намагається намалювати спецквитки та продавати їх через інтернет, хочу наголосити: такий квиток діє тільки разом із посвідченням, яке підтверджує роботу людини у тій сфері, що визначена для проїзду у громадському транспорті", – підкреслив чиновник.

Кличко пояснив, чому використати підроблений квиток у транспорті Києва під час карантину не вдасться. Ілюстрація

"За попередню добу департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, який забезпечує видачу спеціальних квитків, видав понад 225 тис. перепусток за заявками підприємств зазначених сфер", – зазначив він.

Кличко додав, що правоохоронці уже почали працювати над виявленням тих людей, які 22 березня публікували у мережі оголошення про продаж цих квитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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