Вікна закрити, на вулицю не виходити: у Києві оголосили штормове попередження

У Києві до кінця дня 21 травня сильно погіршиться погода з поривами вітру до 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомили в прес-службі КМДА, містян закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Штормове попередження sobitie.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Житомирську область накрив страшний ураган, який повалив дерева у дворах житлових будинків. Дощ з градом пошкодив дахи будинків і лінії електропередачі.

Також Житомирщиною пронісся сильний ураган-смерч, який повалив приблизно 100 гектарів лісу.

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