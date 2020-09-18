Вікіпедія офіційно змінила назву Києва: Kyiv not Kiev

Олексій Тітофф Життя столиці 09:46, 18.09.2020 Оновлено: 10:05, 18.09.2020

У всесвітній онлайн-бібліотеці Вікіпедія виправили в англійській версії написання столиці України Києва з "Kiev" на "Kyiv".

Про це на Facebook повідомили в пресслужбі української версії енциклопедії.

"На дев'ятнадцятому році існування статті, після багатьох заблокованих користувачів і п'ятнадцяти архівних сторінок обговорення назви, тринадцятою спробою статтю Kiev в англомовній вікіпедії було перейменовано на Kyiv", – зазначено в інформації.

Відзначається, що зміну написання Києва на Kyiv в англомовних джерелах нарешті визнано переважним.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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