Вікіпедія офіційно змінила назву Києва: Kyiv not Kiev

У всесвітній онлайн-бібліотеці Вікіпедія виправили в англійській версії написання столиці України Києва з "Kiev" на "Kyiv".
Про це на Facebook повідомили в пресслужбі української версії енциклопедії.
"На дев'ятнадцятому році існування статті, після багатьох заблокованих користувачів і п'ятнадцяти архівних сторінок обговорення назви, тринадцятою спробою статтю Kiev в англомовній Вікіпедії було перейменовано на Kyiv", – зазначено в інформації.
Відзначається, що зміни написання Києва на Kyiv в англомовних джерелах, нарешті, визнано переважним.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Бібліотека Конгресу США замість радянської транслітерації назви української столиці Kiev офіційно почала використовувати коректне Kyiv.
Також відоме американське видання The New York Times почало використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України на англійській мові – Kyiv, а не Kiev.
Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України на англійській мові. Зокрема, мова йде про електронні адреси.
Пізніше авторитетне британське видання The Guardian також змінило стиль написання назви української столиці – Kyiv, а не Kiev.
Британське видання ВВС змінило написання столиці України з Kiev на Kyiv. Йдеться про всіх текстах, картах і графіках англійською мовою.
У свою чергу представник Держдепу в Раді США з географічних назв Лео Діллон заявив, що перейменування столиці України з Kiev на Kyiv в міжнародній базі свідчить про визнання історії та мови держави. Він також підкреслив, що і в США написання Kyiv залишиться безальтернативним.