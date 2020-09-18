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Вікіпедія офіційно змінила назву Києва: Kyiv not Kiev

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Життя столиці
1,0 т.
Вікіпедія офіційно змінила назву Києва: Kyiv not Kiev

У всесвітній онлайн-бібліотеці Вікіпедія виправили в англійській версії написання столиці України Києва з "Kiev" на "Kyiv".

Про це на Facebook повідомили в пресслужбі української версії енциклопедії.

"На дев'ятнадцятому році існування статті, після багатьох заблокованих користувачів і п'ятнадцяти архівних сторінок обговорення назви, тринадцятою спробою статтю Kiev в англомовній Вікіпедії було перейменовано на Kyiv", – зазначено в інформації.

Відзначається, що зміни написання Києва на Kyiv в англомовних джерелах, нарешті, визнано переважним.

Вікіпедія офіційно змінила назву Києва: Kyiv not Kiev
Вікіпедія офіційно змінила назву Києва: Kyiv not Kiev

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКиїв
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