Військовий показав умови перебування хворих на COVID-19 у Києві: українці обурені. Фото і відео
В мережі оприлюднили відео про те, в яких умовах перебувають пацієнти з коронавірусом в Київському військовому госпіталі.
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Запис на своїй сторінці у Facebook опублікував співзасновник Незалежної спілки працівників медичної галузі Антон Гура. Він зазначає, що його зняв один з військовослужбовців (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).
"Це відео з нашого Київського військового госпіталю. Військовослужбовець, який лежить в ковідном відділенні показав умови ... Чесно, це якийсь пи*дець! Гаразд Чугуїв, далеко від столиці, але Київ, центр міста, більшість поранених солдатів везуть до нас в Київ. Куди пішли гроші? Солдати жартують, що палати в 1937-му році краще були", – прокоментував він ролик.
Гура звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням втрутитися в це питання: "Я розумію, що гроші освоїли до вас, але ви зобов'язані знайти винних".
Кадри також обурили користувачів соцмережі. Вони відзначили також, що таке харчування нікуди не годиться: "Вся країна платить військовий збір незрозуміло в чию кишеню"; "Палата палатою, але щоб так годували наших захисників, це жах"; "Це ви ще санвузол не бачили".
Зі свого боку волонтерка Наталя Юсупова розповіла, що в палатах, де лежать саме поранені бійці, був зроблений ремонт.
"У цьому пості люди відзначають мене в коментарях, щодо страшних умов в київському госпіталі у відділенні, де лежать пацієнти з вірусом. Я не зрозуміла яке це відділення, може інфекційне, туди волонтерів не пускають і взагалі претензії не до волонтерів повинні бути, а до керівництва. Там, де лежать поранені, ми організували ремонти в палатах, в їдальні, персоналу і навіть асфальт укладали в 2014-му році. Коли я писала пости, багато хто кричав, що все ок, скромненько, але чистенько, та й їжа дієтична. коли почалася війна, Госпіталь взагалі був убитий", – зазначила вона у себе у Facebook.
(Відео – Facebook Антона Гури)
Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні в мережі з'явилися фото жахливих умов в інфекційній лікарні Дніпра №21, де лікують людей з коронавірусів.