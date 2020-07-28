Військовий показав умови перебування хворих на COVID-19 у Києві: українці обурені. Фото і відео

В мережі оприлюднили відео про те, в яких умовах перебувають пацієнти з коронавірусом в Київському військовому госпіталі.

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Запис на своїй сторінці у Facebook опублікував співзасновник Незалежної спілки працівників медичної галузі Антон Гура. Він зазначає, що його зняв один з військовослужбовців (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Умови в палаті Київського військового госпіталю Кадр відео - Facebook Антона Гури

"Це відео з нашого Київського військового госпіталю. Військовослужбовець, який лежить в ковідном відділенні показав умови ... Чесно, це якийсь пи*дець! Гаразд Чугуїв, далеко від столиці, але Київ, центр міста, більшість поранених солдатів везуть до нас в Київ. Куди пішли гроші? Солдати жартують, що палати в 1937-му році краще були", – прокоментував він ролик.

Умови в палаті Київського військового госпіталю Кадр відео - Facebook Антона Гури

Гура звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням втрутитися в це питання: "Я розумію, що гроші освоїли до вас, але ви зобов'язані знайти винних".

Раціон для хворих коронавірусів військових Facebook Антона Гури

Кадри також обурили користувачів соцмережі. Вони відзначили також, що таке харчування нікуди не годиться: "Вся країна платить військовий збір незрозуміло в чию кишеню"; "Палата палатою, але щоб так годували наших захисників, це жах"; "Це ви ще санвузол не бачили".

Реакція українців на умови в госпіталі Facebook Антона Гури

Реакція українців на умови в госпіталі Facebook Антона Гури

Facebook Антона Гури

Зі свого боку волонтерка Наталя Юсупова розповіла, що в палатах, де лежать саме поранені бійці, був зроблений ремонт.

"У цьому пості люди відзначають мене в коментарях, щодо страшних умов в київському госпіталі у відділенні, де лежать пацієнти з вірусом. Я не зрозуміла яке це відділення, може інфекційне, туди волонтерів не пускають і взагалі претензії не до волонтерів повинні бути, а до керівництва. Там, де лежать поранені, ми організували ремонти в палатах, в їдальні, персоналу і навіть асфальт укладали в 2014-му році. Коли я писала пости, багато хто кричав, що все ок, скромненько, але чистенько, та й їжа дієтична. коли почалася війна, Госпіталь взагалі був убитий", – зазначила вона у себе у Facebook.

(Відео – Facebook Антона Гури)

Facebook Наталі Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні в мережі з'явилися фото жахливих умов в інфекційній лікарні Дніпра №21, де лікують людей з коронавірусів.