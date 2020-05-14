Відкриття метро в Києві: Кличко назвав головні вимоги

Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів міста користуватися метро після його відкриття лише за нагальної потреби, дотримуючись усіх правил безпеки, щоб не заразитися коронавірусом COVID-19.

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Про це очільник столиці заявив під час брифінгу 14 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Він зазначив, що Київ, як і багато інших міст країни, уже розпочав послаблювати обмеження (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Але я хочу звернутися до киян. Ті, хто поки може працювати дистанційно, – продовжуйте це робити. Бо так безпечніше для вашого здоров'я", – закликав Кличко.

Він зауважив, що роботодавці теж повинні думати про безпеку своїх співробітників, зокрема, оптимізувати час їхнього перебування на роботі.

"Дотримуйтеся всіх правил і санітарних норм. Давайте не обвалимо зараз ситуацію! Бо вірус не відступив", – наголосив мер Києва.

Відкриття метро в Києві. Ілюстрація

Він додав, що з пом'якшенням обмежень багато людей уже вийшло на роботу, а транспортна ситуація в Києві стала складною. Саме тому Кличко, за його ж словами, звернувся до уряду щодо відкриття метро.

"Але хочу наголосити: це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більш як два місяці. Будьте розсудливими, подумайте насамперед про свою безпеку! Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, люди користуються ним тільки за нагальної потреби та дотримуються правил", – заявив мер столиці.

"Навіть якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям та здоров'ям близьких – вас не зможе врятувати ніхто! Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо. Бо Кличко кожному маску не одягне!" – наголосив міський голова.

Він зазначив, що кияни повинні подолати цей виклик, а зробити це вони зможуть тільки спільними зусиллями.

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