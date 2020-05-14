Відкриття метро в Києві: Кличко назвав головні вимоги

Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів міста користуватися метро після його відкриття лише за нагальної потреби, дотримуючись усіх правил безпеки, щоб не заразитися коронавірусом COVID-19.

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Про це очільник столиці заявив під час брифінгу 14 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Він зазначив, що Київ, як і багато інших міст країни, уже розпочав послаблювати обмеження (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Але я хочу звернутися до киян. Ті, хто поки може працювати дистанційно, – продовжуйте це робити. Бо так безпечніше для вашого здоров'я", – закликав Кличко.

Він зауважив, що роботодавці теж повинні думати про безпеку своїх співробітників, зокрема, оптимізувати час їхнього перебування на роботі.

"Дотримуйтеся всіх правил і санітарних норм. Давайте не обвалимо зараз ситуацію! Бо вірус не відступив", – наголосив мер Києва.

Відкриття метро в Києві. Ілюстрація

Він додав, що з пом'якшенням обмежень багато людей уже вийшло на роботу, а транспортна ситуація в Києві стала складною. Саме тому Кличко, за його ж словами, звернувся до уряду щодо відкриття метро.

"Але хочу наголосити: це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більш як два місяці. Будьте розсудливими, подумайте насамперед про свою безпеку! Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, люди користуються ним тільки за нагальної потреби та дотримуються правил", – заявив мер столиці.

"Навіть якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям та здоров'ям близьких – вас не зможе врятувати ніхто! Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо. Бо Кличко кожному маску не одягне!" – наголосив міський голова.

Він зазначив, що кияни повинні подолати цей виклик, а зробити це вони зможуть тільки спільними зусиллями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мер Києва Віталій Кличко виступив із вимогою до уряду щодо відновлення роботи метро в столиці після закінчення карантину, зокрема з 25 травня.

Головний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що у разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту в Україні можливе уже на початку червня. Що ж стосується метро, то його запуск може буде неодночасним у Києві, Харкові та Дніпрі.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня. Точна дата відкриття буде озвучена до кінця тижня.

Водночас сам глава МОЗ Максим Степанов запевнив, що метро у Києві може бути відкрите з 25 травня, тільки якщо столиця відповідатиме протиепідеміологічним критеріям, розробленим експертами МОЗ.

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