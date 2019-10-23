Видимість на рівні 200 м: Київ знову охопив густий туман

У Києві 23 жовтня в першій половині дня збережеться сильний туман, видимість 200-500 метрів.

У КМДА водіям порекомендували керувати транспортом із особливою обережністю та дотримуватися кількох правил.

Передусім, необхідно знизити швидкість руху і включити протитуманні фари разом із ближнім світлом.

Також потрібно дотримуватися безпечної дистанції з іншими авто, при зупинці включати аварійне світло і уникати різких маневрів.

Туман у Києві

Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на густий туман, рівень забруднень у повітрі в містах України не перевищує гранично допустиму норму.

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