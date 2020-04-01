Від "Батьківщини-Матері" до Лисої гори: з'явилися фото найжахливіших місць у Києві

У мережі опублікували список найжахливіших і найбільш загадкових місць в столиці України – Києві. Це і Північний міст, і скульптура "Батьківщина-Мати", і Зелений театр, і Байкове кладовище, і, звичайно, Лиса гора.

Топ таких локацій з'явився на сторінці "Клуб корінного киянина". Сам список символічно складається з 13 таємничих місць. OBOZREVATEL вже писав про перші шесть, а тепер представляє ще сім.

Північний міст

На Північному мосту досить часто трапляються ДТП. Навіть те, що у 2005 році його освятили, не зменшило їх кількість. За словами фахівця з символів і феншую Юрія Сабельникова, цей міст – суцільний негативний потік енергії між двома берегами. Також ходять легенди, що раніше неподалік був цвинтар відьом, а саме місце, де зараз знаходиться міст, позначалося як "Чорторий" і вважалося помешканням нечисті.

Північний міст Інформатор

"Батьківщина-Мати"

Ще до відкриття скульптури існували чутки, що металева брила – плід нечистого, а місце, яке вибрали для "Батьківщини-Матері", – Чорна гора, над якою навіть птахи не літають. Примітно, що скульпторка Галина Кальченко, яка була натурницею київської скульптури, загинула в досить молодому віці.

"Батьківщина-Мати" Gallery.world

Зелений театр

Цей театр вже давно має погану славу. За легендами, поруч "було розташоване кладовище самовбивць і нехрещених немовлят", яке потім зникло. Замість нього з'явився монастир, але той проіснував недовго. Кажуть, що, після того як монастир загадково згорів, місце почали вважати проклятим, адже в руїнах мешкали духи з кладовища.

Зелений театр Інформатор

Сходи на Великій Житомирській

Дерев'яні сходи на Великій Житомирській – одні з найдавніших у Києві. Вони завжди притягували людей. Ходять чутки, що під сходами – сильні енергетичні потоки, тому вони підсвідомо тягнуть до себе людей.

Сходи на Великій Житомирській Moow.life

Байкове кладовище

На Байковому кладовищі поховано багато відомих людей: це і історик та політичний діяч Михайло Грушевський, футболіст Валерій Лобановський, письменниця Леся Українка. Але в сучасності склепи на кладовищі знаходяться в поганому стані, усипальниці розкриті та пограбовані. Існують легенди, що час від часу там можна побачити душі померлих.

Байкове кладовище Ua.news

Будинок Сулими на Лютеранській

Купець Акім Сулима, заклавши цей будинок, помер. Є версія, що після цього люди помічали в вікнах верхнього поверху білу фігуру, ночами з горища долинав регіт, від будівлі почали відвалюватися камені. Кияни боялися проходити повз це місце. Зараз там знаходяться офісні приміщення. Люди кажуть, що привидів там не бачили, але щось "нелюдське" відчували.

Садиба Акіма Сулими ua.igotoworld.com

Лиса гора

Лису гору, яка розташована на Видубичах, здавна вважали "темним місцем", навіть після того як її освятили і звели там форт Київської фортеці. За легендами, саме на горі виконували смертні вироки, де страчених і ховали, а ще там "збиралися дияволопоклонники на чорні меси". За словами езотериків, над Лисою горою майже постійно відкритий астральний світ.

Лиса гора ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі спливли цікаві фото напіврозваленого будинку, побудованого ще в кінці ХІХ століття, київського мільйонера на вулиці Пушкінській 35-27 (тоді це була вул. Новоелізаветінская).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!