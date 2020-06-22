У результаті вибуху в житловому будинку на Позняках (Київ) могли загинути мінімум 5 осіб.

Про це розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, зазначивши, що станом на понеділок, 22 червня, відомо про трьох жертв: дві жінки 1943 р.н. і 1974 р.н., а також чоловік, син однієї із загиблих, 1991 р.н.

"У нас є інформація, що під завалами ще можуть бути люди. Зокрема, двоє осіб. Ми працюємо з розбором завалів, щоб їх знайти. Можливо, може бути і більше людей, ми не виключаємо цього", – розповів він.

За його словами, також було евакуйовано 23 людини, 3 людей уже врятували – вони були заблоковані в будинку.

Для пошуків інших можливих жертв задіяли спеціально навчену собаку. Також рятувальники обдзвонюють усіх, хто жив і міг бути якось пов'язаний із квартирами, які обвалилися.

Попередньо, причиною трагедії став вибух газу, проте "Київгаз" цю інформацію поки не підтвердив.

Скільки знадобиться часу, щоб остаточно розібрати завали і завершити пошукову операцію, як зазначив Хорунжий, говорити поки рано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва вранці 21 червня стався вибух у будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. У результаті були пошкоджені перекриття між 4-7 поверхами, зруйновані щонайменше шість квартир.