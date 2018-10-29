Вибух у центрі Києва: поліція назвала причину

Причиною вибуху в Києві 29 жовтня на вулиці Івана Кудрі може бути замикання силового кабелю.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник відділу комунікації столичної поліції Оксана Блищик. Вона наголосила, що загрози для киян немає.
"Замикання силового кабелю. Аварійні служби на місці. Кабель знеструмили", - написала Блищик.
Як додали в поліції, всі необхідні служби перебувають на місці події.
"Там щось виникло з електрокабелем - стався якийсь хлопок. Туди виїхала поліція так було звернення, але нічого кримінального немає", - цитує УНН представника правоохоронців.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Голосіївському районі Києва прогримів вибух, через який постраждала одна людина. Надзвичайна подія трапилася на березі Галерної затоки.
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