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/Життя столиці

Вибух у центрі Києва: поліція назвала причину

6.2тЧитати матеріал російською

Причиною вибуху в Києві 29 жовтня на вулиці Івана Кудрі може бути замикання силового кабелю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник відділу комунікації столичної поліції Оксана Блищик. Вона наголосила, що загрози для киян немає.

"Замикання силового кабелю. Аварійні служби на місці. Кабель знеструмили", - написала Блищик.

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Як додали в поліції, всі необхідні служби перебувають на місці події.

"Там щось виникло з електрокабелем - стався якийсь хлопок. Туди виїхала поліція так було звернення, але нічого кримінального немає", - цитує УНН представника правоохоронців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Голосіївському районі Києва прогримів вибух, через який постраждала одна людина. Надзвичайна подія трапилася на березі Галерної затоки.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
вибухполіція
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davidov kolya
davidov kolya
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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andreyev andrei
andreyev andrei
А че, неужели не Путин?:-)
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
andreyev andrei, иди на ленту сру чёкать, там идиотов ценят.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинзке мир.
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2 из 3 ответов | показать все
andreyev andrei
andreyev andrei
Попова Ольга, С этими просьбами - к проводникам Укрозализницы😁
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Чугункин Клим, А руssкий мир - это когда 21 200-ый и 52 300-х, при этом вину списывают на одного из 200-х, и такие ватные идиоты, как ты этому верят и орут в три глотки, что это чистая правда.
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