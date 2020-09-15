Вибух у Чабанах під Києвом: з'явилася офіційна версія та коментарі очевидців

Надзвичайники підтвердили, що причиною вибуху у Чабанах під Києвом 15 вересня близько 00:20 стала розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ – Захід України).

У пресслужбі ДСНС зазначили, що цей об'єкт обслуговується Боярським виробничим лінійним управлінням магістральних газопроводів. Після аварії о 01:10 подача газу до газопроводу була перекрита. Жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"До робіт залучалося 57 осіб та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС – 21 особа та 5 одиниць техніки. Станом на 07:00 15 вересня до проведення робіт залучено 6 осіб та 4 одиниці техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів", – йдеться в повідомленні.

Тим часом на Telegram-каналі Pavlovsky News оприлюднили свідчення очевидців, які перебували неподалік місця НП.

"Був вибуху звук, і потім почався звук, наче щось дуже вичавлює повітря. Воно затихало і посилювалося. Я знаю, що тут є газопровід високого тиску, і зрозуміла, що десь щось трапилося з газопроводом. Здивувало, що не було нікого. Швидше за все, це було аварійне, а не диверсійне", – розповіла мешканка селища.

Зі свого боку правоохоронці зазначили, що вибух, імовірно, трапився в землі. Він був такої сили, що утворив величезну вирву. Після аварії поліція оточила місце вибуху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місцеві жителі заявили, що звук після вибуху в Чабанах був схожий на падіння літака. Після цього сильний гул було чутно й в інших населених пунктах. Трубою, яка розгерметизувалася, газ йде на Європу.

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