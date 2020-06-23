Вибух у будинку в Києві: в мережі попередили про фейковий збір коштів для постраждалих

У мережах з'явились пости з номерами банківських карток нібито для збору коштів для дівчинки Анастасії Недашківської, яка врятувалась під час вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, у Києві, але родина якої загинула у НП. Проте невідомо, чи справді автори хочуть допомогти їй.

Про це написала речниця ГУ ДСНС України в місті Києві Світлана Водолага на своїй сторінці у Facebook. Вона відзначила, що психологи постійно надають допомогу постраждалим під час трагічної події, зокрема і дівчинці.

"Так ось, у соціальних мережах час від часу почали з'являтися пости з номерами карток для збору коштів для допомоги Насті! Додаю фото чергового посту про допомогу... Але ось тут увага!!! Анастасія не знає ту, хто збирає для неї кошти... Сподіваюсь, адже хочеться вірити у найкраще, що це дійсно "збір для Насті", – відзначила Водолага.

Пост у мережі про збір коштів Facebook/Світлана Водолага

"На жаль, у наш час трапляються випадки, коли на людському горі наживаються інші", – написала вона.

Також речниця ГУ ДСНС України в місті Києві попередила, що у них є номери всіх карток тих, хто справді допомогає дівчинці.

Пост Світлани Водолаги Скріншот

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