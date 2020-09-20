Названа причина вибуху на пивзаводі Carlsberg у Києві. Фото з місця НП

У Києві 20 вересня на території пивоварного заводу Carlsberg Ukraine на вулиці Пироговській стався вибух газового балона.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор заводу Євген Шевченко. На сайті столичної поліції повідомляється, що двоє осіб отримали тілесні ушкодження.

За словами Шевченка, виною могло стати недотримання техніки безпеки працівниками підрядника під час зварювальних робіт.

На заводі Carlsberg Ukraine прогримів вибух. Facebook / Євген Шевченко

"Вибух стався близько 16:00, коли двоє працівників підрядної організації виконували зварювання технічних люків на даху очисних споруд. Один із них отримав садна, госпіталізація не знадобилася.

Дах очисних споруд пошкоджено – сьогодні всім нам дуже пощастило, що відбулися так легко", – написав гендиректор.

У поліції зазначили, що подія "належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції".

На місці НП працювали пожежники. Facebook / Євген Шевченко

Постраждали співробітники фірми-підрядника. Facebook / Євген Шевченко

Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group – однією з провідних пивоварних груп у світі, продукція якої продається більш ніж у 150 країнах.

До складу групи Carlsberg в Україні входять три пивоварних заводи в Києві, Запоріжжі та Львові.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові 57-річний чоловік підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм у власному гаражі.