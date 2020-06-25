Вибух на Позняках: Зеленський сказав, звідки взяли гроші на квартири постраждалим

Кирило Лютий Життя столиці 23:28, 25.06.2020

Жителі Києва, які постраждали в результаті вибуху в будинку на Позняках, отримали нові квартири за допомогою забудовників, з якими домовився Офіс президента.

Про це повідомив глава України Володимир Зеленський під час прямого включення в ток-шоу "Право на владу" ввечері в четвер, 25 червня.

"Ми знайшли всі 40 квартир. Вони всі знаходяться в Києві. 12 квартир вже готові, добудовані. За місяць-максимум півтора інші 28 квартир ми виділимо всім сім'ям. Це не бюджетні кошти. Ми проговорили з забудовниками. Знайшов Офіс президента забудовників, які нам дійсно допомогли", – розповів президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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