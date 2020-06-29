Вибух будинку в Києві: постраждалі заявили, що їх не пускають у подаровані Зеленським квартири

Мешканці зруйнованого будинку на Позняках не можуть потрапити у нові квартири від Зеленського.

Жителі багатоповерхівки на Позняках у Києві, де більше тижня тому трапився вибух, заявили, що не можуть потрапити до своїх квартир, ключі від яких їм вручив президент Володимир Зеленський.

З такою заявою вони виступили на акції у роковини трагедії, яка відбулася біля багатоповерхівки. Понад 200 людей зібралися 29 червня, щоб вшанувати пам’ять загиблих, повідомляє "5 канал".

Як відомо, глава держави вручав ключі 12 родинам – тим, хто втратив родичів, живе в інтернаті і не має іншого альтернативного житла, має малолітніх дітей.

Однак постраждалі запевняють, що документів на квартири поки в них поки немає. Насправді ж, за їхніми словами, вони отримали лише сертифікати, де є фото підпису директора забудовника, а також стоїть технічний будівельний номер, "який не відповідає номеру будинку". Зовні ж будинки обнесені огорожею.

Наприклад, одна із жінок зазначила, що нове житло її родині видали у ЖК "Кришталеві фонтани" на вулиці Метрологічна, 42. За її словами, загалом є чотири черги комплексу, але четверту ще будують. Інша мешканка каже, мовляв, у відділі продажу їм сказали, що у них двокімнатна квартира, а в сертифікаті вказано про трикімнатну.

"Фактично люди отримали ключі, але скористатися ними не можуть. Їх не пускають навіть подивитися квартиру, бо там все ще триває будівництво. А в квартирах голі бетонні стіни", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: