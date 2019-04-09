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Вибори 2019: як змінити місце голосування в Києві

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У Києві з 8 квітня можна отримати довідку про зміну місця голосування без зміни реєстрації.

Для цього на сайті Держреєстру виборців потрібно знайти адресу зручного відділення. У столиці вони розташовані в районних адміністраціях, повідомив у Facebook секретар Київради і заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

Після цього потрібно до 15 квітня прийти до відділення і написати заяву, вказавши адресу або виборчу дільницю, найбільш зручну для голосування.

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З собою потрібно мати паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України, а для військовослужбовців – посвідчення або військовий квиток.

"Тимчасову зміну місця голосування потрібно обгрунтувати і підтвердити документами або копіями, які засвідчують перебування в місті, де ви хочете проголосувати. Це може бути довідка з місця роботи або навчання, право власності або оренди і проїзні квитки", – підкреслив Прокопів.

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Як писав OBOZREVATEL, ЦВК офіційно оголосила про подачу заяв на зміну місця голосування з 7 квітня. Вже 8 квітня в деяких РДА Києва утворилися великі черги з людей, які бажають проголосувати не за місцем "прописки".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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