Вхід у масках і поліція: стало відомо, як працюватиме транспорт у Києві

Пасажиропотік у громадському транспорті під час карантину в Україні контролюватиме поліція, а також водії.

Про це в ході брифінгу 17 березня заявив головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Щодо того, як контролюватимуть максимальну кількість людей, які одночасно перебувають у громадському транспорті: найперше це обов'язок водія, надалі, якщо пасажири не будуть слухатися водія, він має право викликати поліцію", – сказав він.

Ляшко додав, що з правоохоронцями вже проводять відповідний інструктаж і поліцейські готові їхати на кожен подібний виклик. Крім того, в найбільш жвавих місцях посадки поліція обіцяє забезпечити патрульних, які стежитимуть за порядком.

Транспорт у Києві LIGA.net

Тим часом у Києві вирішили піти на ще жорсткіші заходи і заборонити проїзд у громадському транспорті людям, на яких не буде медичних масок. Про це нововведення розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає "РБК-Україна".

"Щодо пасажирського автотранспорту. З 18 березня допуск пасажирів у транспорт здійснюватиметься винятково у масках", – заявив чиновник. Також він закликав киян у разі можливості не користуватися транспортом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

через оголошення загальнонаціонального карантину та обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом метро Києва, Харкова і Дніпра зупинило роботу, а наземний транспорт змінив правила руху.

Крім того, з 12:00 18 березня забороняється залізничне, авіа- і автобусне міжміське й міжобласне сполучення.

Міські перевезення можуть здійснювати до 10 осіб у маршрутних таксі та в таксі і до 20 осіб у тролейбусах, вагонах і трамваях.

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