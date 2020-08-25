Ветерани на Марші захисників влаштували допит Барні у формі. Відео

Ветерани 24 серпня влаштували допит колишньому народному депутату Олегу Барні, який прийшов на Марш захисників в Києві 24 серпня у військовій формі.

Вони просили його назвати позивний командира і позиції, на яких той воював. Відео інциденту на своїй сторінці в Facebook опублікував Олександр Починок (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Екснардеп не зміг відповісти на питання і порадив звернутися у штаб командування.

"Приїхали на один день і отримали УБД .... Я у вас запитав, позиція, позивний командира, ви не можете цього назвати", – сказав Барні один з ветеранів.

Автор відео зазначив, що колишнього нардепа в результаті вигнали з колони ветеранів.

(Відео – Facebook Олександр Починок)

Facebook Олександр Починок

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Барна в грудні 2018 року побився в прямому ефірі з іншим нардепом Юрієм Левченком.

Нагадаємо, що Марш захисників відбувся в Києві 24 серпня на День незалежності. У ньому в основному взяли участь ветерани війни на Донбасі.