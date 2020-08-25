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Ветерани на Марші захисників влаштували допит Барні у формі. Відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Життя столиці
3,7 т.
Барна не зміг назвати позиції, на яких він воював

Барна не зміг назвати позиції, на яких він воював.

Ветерани 24 серпня влаштували допит колишньому народному депутату Олегу Барні, який прийшов на Марш захисників в Києві 24 серпня у військовій формі.

Вони просили його назвати позивний командира і позиції, на яких той воював. Відео інциденту на своїй сторінці в Facebook опублікував Олександр Починок (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Екснардеп не зміг відповісти на питання і порадив звернутися у штаб командування.

"Приїхали на один день і отримали УБД .... Я у вас запитав, позиція, позивний командира, ви не можете цього назвати", – сказав Барні один з ветеранів.

Автор відео зазначив, що колишнього нардепа в результаті вигнали з колони ветеранів.

(Відео – Facebook Олександр Починок)

Facebook Олександр Починок

Facebook Олександр Починок

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Барна в грудні 2018 року побився в прямому ефірі з іншим нардепом Юрієм Левченком.

Нагадаємо, що Марш захисників відбувся в Києві 24 серпня на День незалежності. У ньому в основному взяли участь ветерани війни на Донбасі.

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УкраїнаВетерани війни на ДонбасідепутатОлег Барна
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