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Весь Київ може залишитися без води і опалення: названі причини і терміни

1.3тЧитати новину російською

Всі мешканці Києва цього літа можуть залишитися без гарячої води, а восени - ще й без опалення.

Як розповіла в коментарі для "Української правди" Юлія Грамотна, прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, з 1 серпня всі будинки в столиці можуть відключити від гарячого водопостачання.

Це пов'язано з тим, що "Нафтогаз" через борги відмовився постачати газ "Київтеплоенерго", яке з 1 травня відповідає за тепло і гарячу воду.

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При цьому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які забезпечують близько 70% Києва, повинні перейти в управління "Київтеплоенерго" з 1 серпня. Якщо питання з постачанням газу до цього часу не вирішиться, без води залишиться все місто.

"Є ризик того, що "Нафтогаз" займе позицію "не будемо укладати угоду". Тоді весь Київ залишиться без гарячої води. Більш того, це ставить під загрозу підготовку до зими і опалювальний сезон взагалі", - пояснила Юлія Грамотна.

Відзначається, що станом на початок червня гарячої води немає в 3000 столичних будинків.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві за кількома адресами з кранів потече непридатна для вживання вода.

Місце
УкраїнаКиїв
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