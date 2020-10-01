Вересень у Києві повторив столітній температурний рекорд

У вересні 2020 року зафіксована рекордно висока середньомісячна температура повітря в столиці України.

Незважаючи на осінній місяць, метеорологічна осінь у Києві ще на наступила, повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що за місяць всього п'ять днів (з 18 по 20, 28 і 30 вересня) були осінніми. При цьому середньодобова температура повітря поки стійко залишається вище +15 градусів.

Середньомісячна температура у Києві у вересні склала +18,4, що на 4,5 градуси перевищує кліматичну норму.

"Таким чином нинішній вересень у Києві повторив рекорд 1909 року", – підкреслили в обсерваторії.

Також 1 вересня в Києві зафіксована максимальна температура в році 34,7 градусів тепла.

Найхолодніше було 19 вересня, тоді мінімальна температура опустилася до +6,9.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 вересня Дніпро побив температурний рекорд – повітря прогрілося до 35,8 градусів, що більше ніж на один градус вище історичного максимуму, який спостерігався в цей день в 1890 році.