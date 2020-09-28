Верещук запропонувала перевірити на законність сотні новобудов у Києві
Близько сотні новобудов у Києві потребують аудиту, ще близько сотні – незаконні.
Таку заяву під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV озвучила кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук. "Треба провести аудит усіх новобудов, які є. Більше ста забудов у Києві незаконних, а ще сто потребують детального аудиту – тобто вони на межі законного і незаконного", – наголосила вона.
Верещук впевнена, що незаконні забудови стали можливими у столиці завдяки "парасольці" міської влади Києва.
"Київ забудовується хаотично, часто незаконно, без будь-яких дозвільних документів або з дозвільними документами, які не відповідають Генеральному плану", – констатувала вона.
"Коли я почала в це занурюватись, мені волосся дибки ставало не один раз", – розповіла політик.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Верещук назвала десять головних проблем Києва.