Верещук запропонувала перевірити на законність сотні новобудов у Києві

Близько сотні новобудов у Києві потребують аудиту, ще близько сотні – незаконні.

Таку заяву під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV озвучила кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук. "Треба провести аудит усіх новобудов, які є. Більше ста забудов у Києві незаконних, а ще сто потребують детального аудиту – тобто вони на межі законного і незаконного", – наголосила вона.

Верещук впевнена, що незаконні забудови стали можливими у столиці завдяки "парасольці" міської влади Києва.

"Київ забудовується хаотично, часто незаконно, без будь-яких дозвільних документів або з дозвільними документами, які не відповідають Генеральному плану", – констатувала вона.

"Коли я почала в це занурюватись, мені волосся дибки ставало не один раз", – розповіла політик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Верещук назвала десять головних проблем Києва.