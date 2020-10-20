Верещук виступила за скорочення кількості депутатів Київради

Кількість депутатів Київської міської ради слід скоротити.

Таку думку в ефірі програми TheGuest на телеканалі Obozrevatel TV висловила народна депутатка, кандидатка на посаду Київського міського голови Ірина Верещук. "Я за те, щоб була зменшена кількість депутатів", – наголосила вона.

В цьому контексті політик навела приклад міської ради міста Шарлотт у Сполучених Штатах, де вона проходила стажування за часів перебування на посаді мера міста Рава-Руська на Львівщині.

"Там на 1 мільйон 400 тисяч мешканців близько 30 депутатів. Вони вирішували, якого кольору повинна бути стіна з світло чи шумовідбійниками. Я бачила, на якому рівні там вирішують питання, і де ми зі своїми жебрацькими бюджетами", – розповіла Верещук.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Верещук звернула увагу на ідею екологічного міста, ініційовану мером міста Париж. На її думку, подібний підхід варто запозичити і столиці України.