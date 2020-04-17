Велика заразність, тестів немає: лікарі київського Медмістечка заявили про відсутність захисту від COVID-19

Лікарі київського Медмістечка, де виявили коронавірус COVID-19 поскаржилися, що їм не вистачає засобів захисту в розпал епідемії.

Про це пише "КП в Україні" з посиланням на джерело в столичному Медмістечку. Повідомляється, що медикам видали тільки маски для обличчя.

"Я думаю, що ситуація набагато серйозніше ніж говорять. Адже коли надходить пацієнт з пневмонією, ніхто відразу не знає її походження. А медики у нас не захищені зовсім, причому у всіх сенсах цього слова. Із засобів захисту – тільки маски. Тестів в потрібному кількості немає. А контагіозність (заразність – Ред.) велика. Ось і пішло ... Захворюваність піде по геометричній прогресії", – повідомив співробітник, що працює на території Медмістечка.

Київське Медмістечко

У Національному інституті хірургії та трансплантології ім. А.А. Шалімова лікарі працюють в обмеженому режимі.

"Операції у нас проводяться тільки екстрені, коли хірургічне втручання необхідне для збереження життя і здоров'я пацієнта. Планові поки перенесені. Перед тим як пацієнта прийняти на госпіталізацію, він у нас пройде повний комплекс обстеження", – повідомили в медзакладі.

На даний момент в штатному режимі працює лише відділення ISIDA, де спостерігають вагітних і приймають пологи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській міській клінічній лікарні №6 виявили раптовий спалах COVID-19. Зараженими виявилися 15 медиків.