У Києві 94-річна майстриня продавала ляльки біля метро, щоб оплатити операцію. Фото

У Києві 94-річна майстриня Варвара Мацелла продавала на вулиці ляльки-мотанки, виготовлені власноруч, щоб оплатити собі операцію на руці.

Про це у Facebook розповіла майстриня Оксана Білоус. Вона уточнила, що зустріла бабусю на виході зі станції метро "Площа Льва Толстого".

"Подумати тільки – людині 94 (!) роки, на Варвари буде 95! А в планах дожити до 100! І виставку ще планує влаштувати свою! І про сім'ю лялечок розповіла! А якщо попросити, то і гумореску прочитає – не кожен сучасний актор так зможе", – сказано в пості.

Варвара Мацелла. Facebook / Оксана Білоус

Користувачів соцмережі зворушили милі ляльки бабусі та її оптимізм. Багато хто поцікавився, як можна перевести гроші українці.

Лялечка. Facebook / Оксана Білоус

"Колись дуже давно, 2010-2011, ймовірно, була у неї на майстер-класі з виготовлення лялечок-мотанок у приміщенні Музею Шевченка. Ще дуже здивувалася її діловим здібностям – майстер-клас безкоштовно, але якщо хочеш свої вироби забрати – 20 грн! Звичайно, всі забрали, вона ж чарівна зі своїми ангелами на дротиках!" – розповіла про знайомство з жінкою користувачка Ольга Пастушенко.

Ляльки, які робить Варвара Мацелла

Зазначимо, раніше Варвара Мацелла проводила майстер-класи для дітей з виготовлення українських традиційних іграшок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 16-річна переселенка з Алушти Віолетта Кукурудза заспівала українською мовою кримськотатарську народну пісню "Гузель Кирим" і зворушила користувачів мережі.