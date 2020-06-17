В урядовий квартал Києва вивели поліцію та Нацгвардію через масові акції

Представники Національної поліції та Національної гвардії України вийшли охороняти правопорядок у середмісті Києва через заплановані масові мітинги в урядовому кварталі на вулиці Банковій.

У пресслужбі НПУ зазначили, що учасники акцій мають різні політичні вподобання, а тому між ними можливі конфлікти (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми не заперечуємо ймовірності, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій. Тому звертаємося до всіх із проханням дотримуватися вимог чинного законодавства, діяти в правовому полі та реалізовувати своє право на зібрання винятково мирним шляхом", – закликали правоохоронці.

Також поліція попросила представників ЗМІ, які висвітлюватимуть події в центрі столиці, бути обережними і в разі виникнення небезпечних ситуацій звертатися по допомогу.

"Поліція – поза політикою. Незалежно від уподобань учасників акції, ми будемо діяти в межах своєї компетенції та відповідно реагувати на всі випадки порушення чинного законодавства", – попередили в НПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше близько тисячі інвесторів "Укрбуду" вийшли на Банкову через те, що будівництво їхніх квартир зупинено. У результаті мітинг під Офісом президента переріс у сутички зі співробітниками правоохоронних органів.