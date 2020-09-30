В Українці кандидат у голови ОТГ оскандалився піаром на пісочницях

На Київщині кандидат від "Європейської солідарності" на голову майбутньої Української об’єднаної територіальної громади Олександр Туренко за місяць до виборів наповнив дитячі майданчики в містечку кварцевим піском.

Такий його вчинок люди прозвали піаром і "політичним антитрендом". Думками щодо цього вони поділилися в мережі Facebook.

Мешканці Українки вказали, що, на відміну від представників міської влади, яка в передвиборчих перегонах наповнила пісочниці на дитячих майданчиках звичайним свіжим піском, Туренко продемонстрував оригінальність у вигляді дешевого і, як виявилося пізніше, "небезпечного піару".

В Українці дитячі пісочниці наповнили кварцевим піском. Скриншот

Про подію з "оновлення" пісочниць, яка супроводжувалася пафосною фотосесією кандидата на тракторі, команда Туренка відзвітувала в соціальних мережах.

Люди ж заявили, що кварцевий пісок не є придатним для дитячих ігор, адже "взагалі не ліпиться, а ще є небезпечним". Зокрема, батьки малечі обурені й засипали місцеву гарячу лінію скаргами щодо нового піску від Туренка.

Людей обурив піар від кандидата на посаду голови Української ОТГ. Скриншот

"Як діти мають ним гратися? Ви уявляєте, що буде з оком дитини після потрапляння такого піску? Хто буде нести відповідальність? Цей "пісок" більше схожий на котячий наповнювач і точно не створений для дитячих забавок. Сподіваюся, навесні нам завезуть річковий пісок, а це неподобство приберуть", – написала у своєму пості місцева жителька.

Туренко відповів на критику. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі поширили передвиборчий анімаційний відеоролик у дусі Marvel із губернатором Закарпатської області Олексієм Петровим, де той постав у вигляді супергероя з коміксів.