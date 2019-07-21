В Україні вперше зіграли одностатевий шлюб: фото пари

На Кураж Базарі в Києві в суботу, 20 липня, відбувся перший в Україні одностатевий шлюб.

Як передає "Інформатор", дівчата Ночек і Олена зіграли весілля просто на барахолці. Вони обмінялися кільцями та проголосили клятви (щоб подивитися відео, поскрольте новинуа вниз).

"Все було по-справжньому, дуже зворушливо і щиро. Наречених вітали десятки щасливих гостей. Звучала чудова музика, першими перед усіма присутніми з'явилися маленькі ангели (дітки), вони розсипали тисячі сердечок навколо. За ними з'явилися й головні героїні свята. Спочатку Олена в супроводі брата, а потім і Ночек у супроводі сестри", – пишуть журналісти.

Фото з весілля Інформатор

Вказується, що Олена і Ночек підписали документи, які відправлять до Португалії, після чого молодята зможуть отримати свідоцтво про шлюб.

Фото з весілля Інформатор

Після офіційної частини обидві спочатку кинули в натовп букети. Потім дівчата зняли одна з одної підв'язки й також кинули їх для неодружених хлопців.

Фото з весілля Інформатор

Фото з весілля Інформатор

Фото з весілля Інформатор

Фото з весілля Інформатор

Фото з весілля Інформатор

Фото з весілля Інформатор

Фото з весілля Інформатор

Фото з весілля Інформатор

Фото з весілля Інформатор

Фото з весілля Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правозахисниця і співорганізатор "КиївПрайд-2019" Софія Лапіна та директор організації Руслана Панухнік розповіли, як в Україні зросла підтримка ЛГБТ.

Вони відзначили, що за шість років проведення Маршу рівності кількість його учасників зросла від 80 осіб до 8 тисяч.

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