В Україні вперше дві дівчини знайшли спосіб "узаконити" одностатеві стосунки. Відео
Киянки Олеся і Ада "узаконили" одностатеві стосунки, обійшовши заборону одружуватися на людині своєї статі.
Як пише ТСН, вперше в Україні одностатева пара уклала договір, який дає їм більшість прав подружжя (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Документ складається з п'яти сторінок. Зокрема, він дозволяє їм мати спільне майно, спрощує доступ до реанімації чи СІЗО.
Юрист Артем пояснив, що в Україні можна скласти договір про все, що прямо не заборонено, але найчастіше це стосується бізнесу.
Водночас в Міністерстві юстиції заявили, що такий договір не можна назвати шлюбним.
За словами представниці відомства Ради Дашутіної, цей документ не може регламентувати стосунки у шлюбі.
"Відділ державної реєстрації актів цивільного стану на підставі цього договору мало що зможе зробити для цих дівчат", – пояснила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019 року в Україні вперше зіграли одностатеве весілля. Церемонія між двома дівчатами відбулася на Кураж Базарі у Києві.