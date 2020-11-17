В Україні вперше дві дівчини знайшли спосіб "узаконити" одностатеві стосунки. Відео

Киянки Олеся і Ада "узаконили" одностатеві стосунки, обійшовши заборону одружуватися на людині своєї статі.

Як пише ТСН, вперше в Україні одностатева пара уклала договір, який дає їм більшість прав подружжя (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дівчата підписали договір. кадр відео ТСН

Документ складається з п'яти сторінок. Зокрема, він дозволяє їм мати спільне майно, спрощує доступ до реанімації чи СІЗО.

Юрист Артем пояснив, що в Україні можна скласти договір про все, що прямо не заборонено, але найчастіше це стосується бізнесу.

Договір складається з п'яти сторінок. кадр відео ТСН

Водночас в Міністерстві юстиції заявили, що такий договір не можна назвати шлюбним.

За словами представниці відомства Ради Дашутіної, цей документ не може регламентувати стосунки у шлюбі.

"Відділ державної реєстрації актів цивільного стану на підставі цього договору мало що зможе зробити для цих дівчат", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019 року в Україні вперше зіграли одностатеве весілля. Церемонія між двома дівчатами відбулася на Кураж Базарі у Києві.