В центрі Києва з’явиться справжнє квіткове сафарі

19 червня на території Печерського ландшафтного парку стартує літня виставка квітів в новому форматі. Головними героями виставки стануть мешканці южної півкулі - понад 30 видів тварин, серед яких тигри, леви, носороги тощо. Об’ємні 3d фігури диких тварин серед квіткових композицій створять панораму справжнього сафарі в центрі столиці:

"Всього буде представлено понад 200 тисяч квітів різних видів: петунія, сурфінія, портулак, турецька гвоздика тощо. Ми хотіли створити на території парку справжній куточок дикої природи, для цього поєднали топіарні фігури разом з квітучими композиціями. Сподіваємось, що ця виставка допоможе українцям відволіктися від карантину і поганих новин",- розповідає керівник компанії- оператора Печерського ландшафтного парку Grand Event Денис Погорєлко.

Виставка триватиме до 26 липня. Організатори обіцяють відвідувачам яскраві квіткові фотозони для селфі та окремі зони відпочинку для дорослих і дітей. А також попереджають про те, що на території парку діятимуть певні обмеження, пов’язані з карантином. Зокрема, відвідувачі допускатимуться на територію парку лише у захисній масці, також буде проводитись контроль кількості відвідувачів, що одночасно перебуватимуть на території парку.

Коли: з 10:00 до 20:00 без вихідних.

Де: вул. Лаврська, 33 (метро "Арсенальна").

Ціна: 100 гривень - дорослий, дитячий - 25 гривень.

Для дітей до 7 років, пенсіонерів, багатодітних родин, учасників АТО, інвалідів 1 групи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.