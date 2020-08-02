В озері Києва спіймали рибу з людськими зубами. Відео

У Києві в озері Жандарка (Дарницький район) рибалка виловив велику рибу, схожу на піранью.

Про це Ігор Рибалка повідомив в Facebook. Він також виклав фото і відео незвичайної для нашої місцевості тварини (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Чоловік розповів, що рибалив 30 червня на озері на Позняках. Ловив на планктон, і раптово на вудку клюнула істота з гострими зубами, схожими на людські.

Рибак відразу припустив, що на його гачок попалася піранья.

У коментарях користувачі з'ясували, що твариною дійсно виявився представник сімейства піраньєвих – чорний паку.

"На відміну від своїх відомих "кровожерливих" родичів, паку – травоїдна піранья, основу його раціону складають водні рослини, фрукти, злаки", – написав Віталій Лява.

Коментатори припустили, що риба жила у когось в акваріумі, а потім її з якихось причин випустили у водойму.

Рибалка виловив в Києві рибу з великими зубами (Facebook Ігоря Рибалки)

Чоловік припустив, що зловив піранью (Facebook Ігоря Рибалки)

Користувачі соцмережі дійшли висновку, що це риба паку (Facebook Ігоря Рибалки)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в річці Інгулець біля села Садове, що в Херсонській області під час рибоохоронного рейду державний інспектор Держрибоохорони вилучив із браконьєрських сіток піранью.