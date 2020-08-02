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В озері Києва спіймали рибу з людськими зубами. Відео

Борис Бондар
Борис Бондар
Життя столиці
5,1 т.
Рибак зловив в Києві рибу, схожу на піранью

Рибак зловив в Києві рибу, схожу на піранью. Facebook Ігоря Рибалки

У Києві в озері Жандарка (Дарницький район) рибалка виловив велику рибу, схожу на піранью.

Про це Ігор Рибалка повідомив в Facebook. Він також виклав фото і відео незвичайної для нашої місцевості тварини (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Чоловік розповів, що рибалив 30 червня на озері на Позняках. Ловив на планктон, і раптово на вудку клюнула істота з гострими зубами, схожими на людські.

Рибак відразу припустив, що на його гачок попалася піранья.

У коментарях користувачі з'ясували, що твариною дійсно виявився представник сімейства піраньєвих – чорний паку.

"На відміну від своїх відомих "кровожерливих" родичів, паку – травоїдна піранья, основу його раціону складають водні рослини, фрукти, злаки", – написав Віталій Лява.

Коментатори припустили, що риба жила у когось в акваріумі, а потім її з якихось причин випустили у водойму.

Рибалка виловив в Києві рибу з великими зубами

Рибалка виловив в Києві рибу з великими зубами (Facebook Ігоря Рибалки)

Чоловік припустив, що зловив піранью

Чоловік припустив, що зловив піранью (Facebook Ігоря Рибалки)

Користувачі соцмережі дійшли висновку, що це риба паку

Користувачі соцмережі дійшли висновку, що це риба паку (Facebook Ігоря Рибалки)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в річці Інгулець біля села Садове, що в Херсонській області під час рибоохоронного рейду державний інспектор Держрибоохорони вилучив із браконьєрських сіток піранью.

УкраїнаКиївриба
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