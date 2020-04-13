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13 квітня • оновлено в 17:11
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В Олександрівській лікарні Києва спростували міф про смертність від COVID-19

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Головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко спростувала міф про те, що смертність від коронавірусу COVID-19 не перевищує щорічну середньостатистичну.

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Відповідний відеоролик зі зверненням Антоненко опублікував мер столиці України Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook. Лікарка закликала людей берегти себе та оточення, виконуючи карантинні обмеження (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз шириться багато фейкових думок, що смертність від COVID-19 не перевищує щорічну середньостатистичну. Я розумію, що всім набридло сидіти на карантині, але якби ви зараз попрацювали в інфекційному відділенні, такі легковажні думки вас би не турбували", – підкреслила Антоненко.

В Олександрівській лікарні Києва спростували міф про смертність від COVID-19. Ілюстрація

В Олександрівській лікарні Києва спростували міф про смертність від COVID-19. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За даними МОЗ, у Києві та області станом на ранок 13 квітня було підтверджено 711 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 496, а на території області – до 216.

  • Водночас мер Києва заявив про 495 випадків COVID-19 у столиці.

  • З'ясувалося, що серед киян, у яких за останню добу виявили коронавірус, 22 жінки віком від 26 до 66 років та ще 57 чоловіків віком від 18 до 74 років.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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