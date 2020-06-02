В "Охматдиті" померла чотирирічна дитина: маму не пустили

Карина Бондаренко Життя столиці 10:02, 2.06.2020 Оновлено: 10:52, 2.06.2020

У київській лікарні "Охматдит" у реанімації від лейкемії помер чотирирічний хлопчик. В останні хвилини життя до Олексійчика не пустили рідну маму.

Попрощатися з сином жінці заборонили медики, посилаючись на інструкцію. Про це ТСН розповіла тітка дитини (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Хлопчик перебував у лікарні з січня 2020 року, два тижні тому його перевели в реанімацію. Увесь цей час мама перебувала поруч із сином. Через карантин адміністрація лікарні обмежила час відвідин реанімації – жінку пускали двічі на день по годині.

В "Охматдиті" померла чотирирічна дитина: маму не пустили

За словами мами, в день смерті сина вона бачила Олексійчика вранці, а вдруге її до нього не пустили. Лікарі пояснили це тим, що жінка може занести коронавірус у відділення.

У коментарі журналістам два заступники "Охматдиту" пояснили, що відділення інтенсивної терапії в них відкриті, але на час карантину діють суворі правила. Заходити до реанімації можуть тільки батьки, які лежать у лікарні й ні з ким не контактують.

"Охматдит" у Києві
radiosvoboda.org

У медзакладі розповіли, що мама хлопчика в той день вийшла за територію й порушила режим. Водночас жінка каже, що вийшла тільки побачитися з чоловіком.

"Якби мама була біля реанімації, її б пустили. Їй сказали не заходити вже після того, коли вона вийшла на вулицю. Ми пояснили, що вона потенційно може бути небезпечна для дитини й може прискорити процес", – розповіли в "Охматдиті".

Мама хлопчика
Скриншот

Після інциденту в лікарні обіцяють переглянути правила. Там запевняють, що батьки матимуть доступ до реанімації цілодобово, але на певних умовах. Їх будуть тестувати на коронавірус і заборонять контакти зі сторонніми.

Раніше OBOZREVATEL писав, що лікар-анестезіолог Чернівецької міської лікарні №1 Анна Рибачук вдруге за час пандемії заразилася коронавірусом COVID-19.

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