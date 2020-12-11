В обледенілому Києві помітили динозавра на ковзанах. Кумедні відео

Юрій Сергієнко Життя столиці 20:26, 11.12.2020 Оновлено: 21:03, 11.12.2020

Вулиці Києва 10 і 11 грудня перетворилися на суцільну ковзанку. Дехто з жителів не упустив можливість показатися на ковзанах, один із них навіть одягнувся динозавром.

До обмерзання столичних вулиць призвів крижаний дощ. Це спричинило безліч ДТП і травм серед пішоходів, однак не всі негативно поставилися до негоди (щоб подивитися всі відео, доскрольте сторінку до кінця).

Людина в костюмі динозавра.

У мережі поділилися кадрами, як дітям важко давалася дорога зі школи додому.

Також велика кількість жителів Києва використовувала погодні умови, щоб покататися на ковзанах.

Один із них катався по обледенілому тротуару в костюмі динозавра.

До флешмобу долучився і артист MONATIK.

MONATIK

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Мила Київської області місцевий житель вирішив зіграти в хокей просто на дорозі.

Також 10 грудня водії автомобілів влаштували дрифт на слизькій парковці.

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