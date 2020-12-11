В обледенілому Києві помітили динозавра на ковзанах. Кумедні відео

Вулиці Києва 10 і 11 грудня перетворилися на суцільну ковзанку. Дехто з жителів не упустив можливість показатися на ковзанах, один із них навіть одягнувся динозавром.

До обмерзання столичних вулиць призвів крижаний дощ. Це спричинило безліч ДТП і травм серед пішоходів, однак не всі негативно поставилися до негоди (щоб подивитися всі відео, доскрольте сторінку до кінця).

У мережі поділилися кадрами, як дітям важко давалася дорога зі школи додому.

Крижаний дощ перетворив вулиці на суцільну ковзанку - хтось їздив на ковзанах, а хтось повз на колінах. Люди масово зверталися до травмпунктів pic.twitter.com/KNSzK5FyzN - hromadske (@HromadskeUA) December 11, 2020

Також велика кількість жителів Києва використовувала погодні умови, щоб покататися на ковзанах.

В ожеледицю люди в Києві катаються на ковзанах просто на вулиці pic.twitter.com/MrZydNwSM4 - hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2020

Один із них катався по обледенілому тротуару в костюмі динозавра.

До флешмобу долучився і артист MONATIK.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Мила Київської області місцевий житель вирішив зіграти в хокей просто на дорозі.

Також 10 грудня водії автомобілів влаштували дрифт на слизькій парковці.