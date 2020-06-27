В мережі показали, як будували станцію метро в Києві, біля якої з'явився McDonald's: зміни вражають

У мережі показали фото будівництва станції метро "Лук'янівська" у Києві, поруч із якою з'явився перший у столиці та країні McDonald's.

Знімок датований 1996-м роком. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

"Будівництво ст. метро "Лук'янівська". Макдональдсу ще немає", – коротко написав автор допису.

На фото видно недобудований вестибюль станції, будівельний кран та інше спорядження. Так, "Лук'янівську" офіційно відкрили 30 грудня 1996 року, а от перший McDonald's з'явився поряд вже 24 травня 1997 року.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути сучасні фото локації та оцінити, як вражаюче змінилось це місце.

Станція метро "Лук'янівська" у Києві inventure.com.ua

Станція метро "Лук'янівська" у Києві polessky.livejournal.com

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали архівне фото будівництва "головного" готелю Києва – "Україна" – на вулиці Інститутській. З'ясувалось, як змінилось місце.