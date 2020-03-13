В Київ йде похолодання з морозом: з'явився прогноз погоди на вихідні

У Києві на вихідних, 14 та 15 березня, сильно похолодає. Також у суботу піде дощ, ймовірно, навіть з мокрим снігом.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Telegram. Часом здійматиметься потужний вітер.

"Субота – похолодання до +6 градусів, сильний вітер, дощ, навіть, можливо, з мокрим снігом. Неділя – вночі мороз, вдень холодно, лише +2 градуси, сухо, сонячно", – написала вона.

В Київ йде похолодання з морозом. Ілюстрація wondersholidays.com

За словами Діденко, до України 15 березня прийде антициклон Helge, тому у цей день буде сухо.

"І головне в цій карантинній ситуації – сонце, яке трохи допомогає боротися з вірусом (Ймовірно, мається на увазі коронавірус. – Ред.)... Наступний тиждень принесе в Україну потепління, а на наступні вихідні – знову похолодає", – додала вона.

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Києва у березні прийде справжня весна – потепліє, замість снігу йтиме хіба що дощ, частіше буде сонячна погода.

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