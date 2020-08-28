В Києві зафіксували рекордну кількість жертв коронавірусу. Дані за районами

У Києві станом на 28 серпня зафіксували рекордну кількість летальних випадків, спричинених коронавірусом, за добу – померло дев'ять осіб.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість хворих на коронавірус за минулу добу збільшилася на 251 людину. За весь період пандемії у нас найбільша кількість летальних випадків. Померли дев'ять людей. Всього коронавірус забрав життя 187 киян. На сьогодні в столиці вже 12719 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

Коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 139 жінок віком від 18 до 92 років, 101 чоловік віком від 20 до 80 рокiв, п'ять дівчаток від трьох до 16 років, шість хлопчиків від одного року до 16. Зокрема, мова і про 10 медиків. До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів.

"Одужали за минулу добу 95 людей. Всього коронавірус подолали 4070 мешканців Києва", – пояснив мер Києва.

Кличко також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах – по 39, у Дніпровському – 37, у Святошинському – 30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 28 серпня було підтверджено вже 5397 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 92 осіб, двоє померли, видужали за цей час 36 хворих.

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