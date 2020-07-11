У Києві відкрили новий сучасний центр акушерства та гінекології
Медичний центр "Клініка Мануфактура" – сучасний багатопрофільний медичний заклад, який надає консультативну, діагностичну, хірургічну та реабілітаційну медичну допомогу.
У липні 2020 року відкрилося нове відділення – Центр акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура".
Народження дитини є надзвичайно важливою подією і початком нового етапу життя для кожної сім’ї. Сімейна атмосфера, якісне індивідуальне обслуговування, консультації висококваліфікованих лікарів забезпечують комфортом та турботою майбутню матусю. Благополуччя матері та дитини є одним з наших пріоритетів.
Вагітність – прекрасний та хвилюючий період у житті кожної жінки та її родини. Програми спостереження вагітності Центру акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура" та сучасні методи діагностики направлені на мету – народження здорового малюка.
До програм спостереження вагітності входить:
Цілодобова медична допомога 24/7.
Послуги кваліфікованого лікаря акушера-гінеколога.
Консультації досвідчених лікарів-спеціалістів.
Весь спектр лабораторних досліджень.
Ультразвукова діагностика.
Підготовка необхідної медичної документації.
Центр акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура" гарантує успішне супроводження вагітності жінок із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, супроводження вагітності у жінок з екстрагенітальною патологією та багатоплідної вагітності.
Центр акушерства та гінекології надає повний спектр акушерської допомоги в умовах стаціонару, практикує індивідуальний підхід до тактики ведення пологів, застосовує сучасні методи знеболення пологів на будь-якому етапі.
Досвід кращих акушерських стаціонарів України та Європи став основою для створення на базі медичного центру:
2 сучасних пологових залів,
комфортабельних палат для вагітних та породіль
палат інтенсивної терапії для новонароджених
відділення акушерства та гінекології з неонатологією
відділення реанімації з сучасним обладнанням
медичного супроводу матері та новонародженого
Перший рік життя — це один з найбільш важливих періодів у розвитку дитини і один з найбільш складних періодів для батьків. Медичний центр "Клініка Мануфактура" надає послуги з патронажу новонародженого – цілісного супроводу здоров’я та розвитку малюка досвідченими лікарями.
Медичний центр "Клініка Мануфактура" бажає Вам бути здоровими!
Адреса: Обухівське шосе 2, вул. Березова 2.
Тел. (044) 200 11 95