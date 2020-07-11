У Києві відкрили новий сучасний центр акушерства та гінекології

Медичний центр "Клініка Мануфактура" – сучасний багатопрофільний медичний заклад, який надає консультативну, діагностичну, хірургічну та реабілітаційну медичну допомогу.

У липні 2020 року відкрилося нове відділення – Центр акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура".

Народження дитини є надзвичайно важливою подією і початком нового етапу життя для кожної сім’ї. Сімейна атмосфера, якісне індивідуальне обслуговування, консультації висококваліфікованих лікарів забезпечують комфортом та турботою майбутню матусю. Благополуччя матері та дитини є одним з наших пріоритетів.

Вагітність – прекрасний та хвилюючий період у житті кожної жінки та її родини. Програми спостереження вагітності Центру акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура" та сучасні методи діагностики направлені на мету – народження здорового малюка.

До програм спостереження вагітності входить:

Цілодобова медична допомога 24/7.

Послуги кваліфікованого лікаря акушера-гінеколога.

Консультації досвідчених лікарів-спеціалістів.

Весь спектр лабораторних досліджень.

Ультразвукова діагностика.

Підготовка необхідної медичної документації.

Центр акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура" гарантує успішне супроводження вагітності жінок із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, супроводження вагітності у жінок з екстрагенітальною патологією та багатоплідної вагітності.

Центр акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура"

Центр акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура"

Центр акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура"

Центр акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура"

Центр акушерства та гінекології МЦ "Клініка Мануфактура"

Центр акушерства та гінекології надає повний спектр акушерської допомоги в умовах стаціонару, практикує індивідуальний підхід до тактики ведення пологів, застосовує сучасні методи знеболення пологів на будь-якому етапі.

Досвід кращих акушерських стаціонарів України та Європи став основою для створення на базі медичного центру:

2 сучасних пологових залів,

комфортабельних палат для вагітних та породіль

палат інтенсивної терапії для новонароджених

відділення акушерства та гінекології з неонатологією

відділення реанімації з сучасним обладнанням

медичного супроводу матері та новонародженого

Перший рік життя — це один з найбільш важливих періодів у розвитку дитини і один з найбільш складних періодів для батьків. Медичний центр "Клініка Мануфактура" надає послуги з патронажу новонародженого – цілісного супроводу здоров’я та розвитку малюка досвідченими лікарями.

Медичний центр "Клініка Мануфактура" бажає Вам бути здоровими!

Адреса: Обухівське шосе 2, вул. Березова 2.

Тел. (044) 200 11 95