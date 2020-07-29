В Києві під Поштовою площею знайшли сліди легендарної річки, де хрестили Київську Русь-Україну. Відео

В Києві під Поштовою площею знайшли сліди легендарної річки, де хрестили Київську Русь-Україну.

Неподалік столичної Поштової площі понад тисячоліття тому протікала легендарна річка Почайна, на берегах якої відбулось Хрещення Київської Русі-України.

Про це написала пресслужба Православної церкви України на своїй сторінці у Facebook, розмістивши вражаюче відео з місця (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Чи знаєте ви, що неподалік Поштової площі понад тисячоліття тому протікала легендарна, згадувана у древніх літописах річка Почайна? Колись глибока та розлога, ця ріка стала місцем, де кияни прийняли віру Христову. 1032 роки тому Володимир Великий зібрав киян на масове хрещення саме на берегах історичної Почайни", – йдеться у дописі.

У Православній церкві України підкреслили, що саме ця подія створила духовну основу єдності Руси-України як великої держави – частини європейської цивілізації.

Водночас зазначається, що час та масове будівництво протягом століть ледь не знищило річку та частково сховало її під землею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щорічно 28 липня українці відзначають День Хрещення Київської Русі-України. Це державне свято приурочено до річниці Хрещення Русі та було засновано указом президента Віктора Ющенка 25 липня 2008 року.