В Києві озвучили рішення щодо дитячих літніх таборів

У Києві під час періоду дії карантину, до 31 липня, вирішили не відкривати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

Причиною стало поширення захворюваності на COVID-19. Про це повідомили у Департаменті молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, йдеться на сайті КМДА.

Водночас на вказаних територіях забезпечуватимуть безпечні умови, а також дотримання санітарних і протиепідемічних заходів для подальшого відкриття. Зазначається, що у столиці налічується вісім таких закладів, розташованих у позаміській зоні.

"За інформацією їхніх керівників, до подальшого відкриття готові сім закладів, а саме: МДЦ "Артек", ДОЗ "Хвиля", ДОТ "Сокіл", ДОК "Антей", ОТ "Лідер", ДОТ "Лісовий", ДПЗОВ "Пуща-Водиця". ДЗСТ "Жовтень", який є підрозділом дочірнього підприємства "Клінічний санаторій "Жовтень", відкриватися в 2020 році не планує", – сказала заступниця директорки Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.

Також було ухвалене рішення про перевірку цих закладів після надходження від Міністерства охорони здоров’я України офіційних роз’яснень і тимчасових рекомендацій щодо роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, алгоритмів дій їх працівників після зняття карантинних обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня мер столиці Віталій Кличко заявив, що в місті в межах послаблення карантину дозволять роботу цілої низки громадських закладів.