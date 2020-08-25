В Інституті нацпам'яті озвучили пропозиції щодо радянських пам'ятників у Києві, йдеться і про герб на "Батьківщині-Матері".

В Українському інституті національної пам'яті вважають, що питання демонтажу радянських пам'ятників або їхніх елементів у Києві має бути "вирішено цивілізовано".

Відповідну заяву зробив голова УІНП Антон Дробович у коментарі "Україна 24". За його словами, пам'ятник Миколі Щорсу, міст Патона, монумент "Батьківщина-Мати", які мають радянську символіку, – знакові для Києва, але саме до них апелюють противники декомунізації.

"Важливо, щоб було цивілізовано вирішено питання видалення цих радянських символів. На мосту Патона зараз проводиться реконструкція, і це найбільш слушний час, там лише дві розетки з радянськими гербами, якщо їхати з лівого берега. Серпи та молоти легко демонтувати, а зірки не підпадають під декомунізацію", – пояснив Дробович.

Він зазначив, що, зважаючи на нещодавню смерть вченого Бориса Патона – сина академіка Євгена Патона (на його честь і названо міст), ймовірно, було б логічно встановити портрети обох чоловіків замість гербів.

Також чиновник додав, що пам'ятник Щорсу активісти пропонують задрапірувати в чорний латекс, що змінить його значення.

"Цей пам'ятник підпадає під закон про декомунізацію, але це художнє висловлювання, можливо, воно стане туристично привабливим. В будь-якому разі треба поставити експлікацію, розповісти, хто такий Щорс, чому він там стояв. Так само треба зробити і з "Батьківщиною-Матір'ю". Якщо говоримо про демонтаж герба, ми не можемо собі дозволити ризикувати цілісністю статуї, яка є видатним твором, пам'ятником науки і техніки світового рівня", – зазначив Дробович.

За словами глави УІНП, є розрахунки демонтажу радянського герба, втім, необхідно "вирішити, що робити далі". Він додав, що можна, наприклад, оголосити конкурс про те, що розмістити на щиті, також потрібен дозвіл Міністерства культури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дробович зізнався, що хоче демонтувати герб СРСР із монументальної скульптури "Батьківщина-Мати" в Києві до кінця своєї каденції.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram