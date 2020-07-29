У гуртожитку КПІ на коронавірус захворіли вже 133 зі 152 курсантів

Юрій Сергієнко Життя столиці 18:39, 29.07.2020 Оновлено: 18:51, 29.07.2020

Коронавірус виявлений у ще 81 курсанта київського Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ імені Ігоря Сікорського.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації. Загальна кількість хворих досягла 133 із 152 курсантів, які проживають у гуртожитку вишу.

"Вчора фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 осіб, які контактували з хворими. Результати досліджень ми отримали сьогодні. Крім того, 10 курсантів госпіталізовані в столичні медустанови. Інші лікуються в гуртожитку під наглядом", – розповів виконувач обов'язків директора Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак.

Він додав, що в гуртожитку зараз проводиться поточна дезінфекція.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що коронавірус був підтверджений у 55 осіб: 52 курсантів і трьох офіцерів.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

За добу на COVID-19 в Україні захворіла понад тисяча осіб: статистика МОЗ на 29 липня

Зеленський заявив про головну роль Росії в перемир'ї на Донбасі

"П'яний штурм" чи побиття? На Донбасі розгорівся скандал через конфлікт волонтерки з "азовцями". Ексклюзив

Чийгоз: Кучма вийшов із ТГК через "чуйку", це – сигнал

Генерал Забродський: комусь в Україні дуже хочеться, аби армія запам'яталась не героїзмом, а карними справами