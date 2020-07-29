У гуртожитку КПІ на коронавірус захворіли вже 133 зі 152 курсантів

У гуртожитку КПІ COVID-19 підтверджено у 133 курсантів. Фото ukrinform.ru.

Коронавірус виявлений у ще 81 курсанта київського Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ імені Ігоря Сікорського.

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Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації. Загальна кількість хворих досягла 133 із 152 курсантів, які проживають у гуртожитку вишу.

"Вчора фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 осіб, які контактували з хворими. Результати досліджень ми отримали сьогодні. Крім того, 10 курсантів госпіталізовані в столичні медустанови. Інші лікуються в гуртожитку під наглядом", – розповів виконувач обов'язків директора Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак.

Він додав, що в гуртожитку зараз проводиться поточна дезінфекція.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що коронавірус був підтверджений у 55 осіб: 52 курсантів і трьох офіцерів.